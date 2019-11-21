Глава Федерации футбола Армении подал в отставку В заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 сборная Армении уступила команде Италии со счетом 1:9.

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На состоявшемся в четверг заседании исполкома Федерации футбола Армении Артур Ванецян подал в отставку с поста председателя ФФА.

«В результате обсуждения я предложил членам исполкома принять мою отставку. В исполкоме было долгое обсуждение», – приводит слова Ванецяна Sputnik.

По словам депутата парламента и члена исполкома Рубена Рубиняна причины отставки чисто футбольные.

Напомним, в завершившемся отборочном турнире к Евро-2020 сборная Армении заняла предпоследнее место в своей группе, набрав 10 очков.



