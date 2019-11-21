Куадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Тренерский штаб «Ювентуса» доволен игрой колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо.
Согласно источнику, чемпион Италии хочет продлить контракт с 31-летним футболистом.
Отмечается, что сегодня, 21 ноября он посетил главный офис «старой синьоры», где провел встречу с руководством. Стороны обсуждали продление контракта до 2022 года.
Куадрадо был куплен у «Челси» летом 2017 года за 20 млн евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий Есть «Большой шлем»! Россия точно заберет все золото московского Гран-при Александр Самарин и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым уже стали победителями турнира. А в женском и парном катании преимущество наших слишком велико. 16.11.2019 18:00 Фигурное катание Тигай Лев Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге Автор многочисленных шлягеров и большой фанат клуба-лидера ФНЛ высказал свое отношение к тому, что торпедовских болельщиков лишили прощального матча команды на родном стадионе. 21.11.2019 12:00 Футбол Григорьевская Юлия Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд. 30.10.2019 17:45 Теннис Мысин Николай «У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь» Главные тренеры соперников Игорь Никитин и Андрей Разин откровенно прокомментировали итог матча, в котором победили гости (2:1 ОТ). 18.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Кихира готовит ответный удар. Она заявила четверной на этап Гран-при в Саппоро В пятницу рано утром по московскому времени в Японии начнется шестой и последний из отборочных турниров Гран-при-2019. 21.11.2019 08:00 Фигурное катание Тигай Лев Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый турнир и опустится в рейтинге Первый в карьере Итоговый чемпионат ATP принес Даниилу Медведеву три поражения на групповой стадии. Россиянин не вышел в плей-офф и потерял одну позицию в рейтинге. 17.11.2019 19:00 Теннис Мысин Николай