Куадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом» Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Тренерский штаб «Ювентуса» доволен игрой колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо.

Согласно источнику, чемпион Италии хочет продлить контракт с 31-летним футболистом.

Отмечается, что сегодня, 21 ноября он посетил главный офис «старой синьоры», где провел встречу с руководством. Стороны обсуждали продление контракта до 2022 года.

Куадрадо был куплен у «Челси» летом 2017 года за 20 млн евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.