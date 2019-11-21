Куадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом» - Советский спорт
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21 ноября 2019 18:15ФутболГичунцев Артур

Куадрадо близок к продлению контракта с «Ювентусом»

Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Тренерский штаб «Ювентуса» доволен игрой колумбийского полузащитника Хуана Куадрадо.

Согласно источнику, чемпион Италии хочет продлить контракт с 31-летним футболистом.

Отмечается, что сегодня, 21 ноября он посетил главный офис «старой синьоры», где провел встречу с руководством. Стороны обсуждали продление контракта до 2022 года.

Куадрадо был куплен у «Челси» летом 2017 года за 20 млн евро. В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

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