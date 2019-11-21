СМИ: Роналду не извинился перед игроками «Ювентуса» Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду вернулся в расположение «Ювентуса».

Согласно источнику, португалец провел часть тренировки по индивидуальной программе, после чего присоединился с партнерам.

Отмечается, что 34-летний нападающий не стал извиняться за свое поведение в матче 12-го тура серии А против «Милана» (1:0). В той игре Роналду был заменен на 55-й минуте и досрочно покинул стадион. При этом, как пишут СМИ, он оскорбил наставника «старой синьоры» Маурицио Сарри, что вызвало недовольство у всей команды.

В текущем сезоне Роналду отыграл 16 матчей, забил 6 голов и отдал 2 голевых передачи.