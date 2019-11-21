СМИ: «Ювентус» договорился о трансфере Алексея Миранчука Такой информацией располагает итальянское издание Sport Mediaset.

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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Миранчук продолжит карьеру в чемпионате Италии. Согласно источнику, «Ювентус» договорился с руководством российского клуба о трансфере игрока летом 2020 года.

Отмечается, что тренерский штаб «старой синьоры» доволен игрой футболиста. Ожидается, что сумма сделки составит 40 млн евро.

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей, забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи.