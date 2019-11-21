Миодраг Божович: У ЦСКА сильный состав, они могут обыграть любой клуб России На данный момент армейцы занимают 4-е место в таблице РПЛ.

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович высказался в адрес московского ЦСКА перед матчем 17-го тура РПЛ.

«ЦСКА – это большой клуб, в котором есть хороший футбольный хозяин, принимающий решения. Командой руководит тренер, который уже давно работает в России. В ЦСКА подобрался хороший состав молодых футболистов. Им дают много шансов. Молодые игроки не могут играть хорошо постоянно, поэтому случаются разные результаты. Но у ЦСКА все равно сильный состав, они могут обыграть любую российскую команду», – заявил специалист.

ЦСКА примет «Крылья» 24 ноября на домашней арене. Встреча стартует в 19.00 мск.