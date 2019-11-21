Матч с ЦСКА могут пропустить несколько лидеров «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон продолжают восстанавливаться от травм.

Новости СМИ2 Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА. Как сообщает официальный сайт клуба, в последней тренировке не приняли участие Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон, которые продолжают восстановление после травм. Зато вернулся из сборной Молдавии полузащитник Раду Гынсарь. Встреча ЦСКА - «Крылья Советов» состоится 24 ноября в Москве.