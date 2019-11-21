Матч с ЦСКА могут пропустить несколько лидеров «Крыльев Советов» - Советский спорт
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21 ноября 2019 19:26ФутболНечаев Юрий

Матч с ЦСКА могут пропустить несколько лидеров «Крыльев Советов»

Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон продолжают восстанавливаться от травм.

Самарские «Крылья Советов» продолжают подготовку к матчу 17-го тура РПЛ против ЦСКА.

Как сообщает официальный сайт клуба, в последней тренировке не приняли участие Дмитрий Комбаров, Максим Канунников и Паул Антон, которые продолжают восстановление после травм. Зато вернулся из сборной Молдавии полузащитник Раду Гынсарь.

Встреча ЦСКА - «Крылья Советов» состоится 24 ноября в Москве.

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