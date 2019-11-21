Матич может продолжить карьеру в Испании

Как сообщает ESPN, полузащитник сборной Сербии и «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Атлетико».
В текущем сезоне 31-летний футболист потерял место в стартовом составе английского клуба, всего пять раз появившись на поле.
Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в 2017 году за 35 млн фунтов.
Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет миланский «Интер».
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