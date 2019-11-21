Матич может продолжить карьеру в Испании В услугах опорного полузащитника заинтересован мадридский «Атлетико».

Как сообщает ESPN, полузащитник сборной Сербии и «Манчестер Юнайтед» может продолжить карьеру в «Атлетико».

В текущем сезоне 31-летний футболист потерял место в стартовом составе английского клуба, всего пять раз появившись на поле.

Матич перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Челси» в 2017 году за 35 млн фунтов.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляет миланский «Интер».