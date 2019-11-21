Неймар готов уйти в «Ювентусе» Отец бразильского футболиста встречался с представителями туринского клуба.

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Уже давно ходят слухи о том, что лидер сборной Бразилии ищет варианты покинуть «Пари Сен-Жермен», однако сорвался и трансфер в мадридский «Реал» и попытка вернуться в «Барселону». Итальянский телеканал RAI сообщил о том, что Неймар-старший, отец самого дорого футболиста мира, встречался со спортивным директором «Ювентуса» Фабио Паратичи, чтобы обсудить возможность перехода 27-летнего нападающего в сильнейший клуб итальянской серии А.

В обмен на Неймара «Ювентус» якобы согласен предложить парижанам аргентинского нападающего Пауло Дибалу, и по мнению итальянских журналистов, этот вариант вполне возможно придется по нраву руководителям «ПСЖ».

Неймар выступает за «Пари Сен-Жермен» с августа 2017 года. Сумма отступных «Барселоне» составила 222 миллиона евро. В Париже он дважды выиграл чемпионат Франции, но при этом «красно-синие» дважды вылетали из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Нынешняя трансферная стоимость бразильца оценивается примерно в 180 миллионов.