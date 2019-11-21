Почеттино может возглавить «Барселону» Аргентинский тренер может сменить Эрнесто Вальверде по окончании сезона.

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Как сообщает RMC Sport, Маурисио Почеттино является одним из главных кандидатов на замену Эрнесто Вальверде у руля каталонского клуба по окончании сезона-2019/20.

В текущем сезоне чемпионата Испании «Барселона» занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков в 12 турах.

Ранее сообщалось, что в услугах тренера также заинтересованы «Реал» и «Бавария».

Почеттино был отправлен в отставку с поста главного тренера «Тоттенхэма» 19 ноября. Под руководством 47-летнего тренера лондонцы дошли до финала Лиги чемпионов-2018/19, где уступили «Ливерпулю» 0:2.