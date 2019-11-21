Агент Миранчука отреагировал на слухи о трансфере в «Ювентус» Ранее сообщалось, что чемпион Италии договорился о переходе игрока за 40 млн евро.

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Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, прокомментировал информацию в СМИ о договоренности с «Ювентусом» по трансферу летом 2020 года.

«Мне неизвестно ни о каком Габриэле Джуффриде, который якобы выступает посредником. Насколько я знаю, «Локомотив» никому никаких авторизаций на Алексея Миранчука не давал. Мне неизвестно о существовании договоренностей между сторонами. «Ювентус» и «Локомотив» – серьезные европейские клубы, которые, если захотят, будут вести переговоры официально и открыто», – цитирует агента «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Алексей Миранчук провел 16 матчей, забил восемь голов, в том числе два – в Лиге чемпионов в матчах с «Ювентусом» (1:2, 1:2), и сделал три результативные передачи.