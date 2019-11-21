Тухель недоволен поездкой Неймара в Мадрид

Бразильский нападающий не играл с 5 октября из-за травмы подколенного сухожилия и во время ноябрьского перерыва на матчи сборных отправился в Барселону в гости к своему давнему приятелю Жерару Пике. Вместе бывшие одноклубники решили задержаться в Испании и заодно посетить Мадрид, чтобы понаблюдать за теннисными матчами Кубка Дэвиса.
Такое поведение Неймара крайне не понравилось главному тренеру парижан Томасу Тухелю. Его слова приводит Sky Sports: «А что я мог поделать? Я ему не отец. И я не полицейский, а всего лишь тренер. Как тренер я не могу быть доволен такой долгой поездкой. Но в то же время я не собираюсь сходить с ума от злости, ведь до этого Неймар очень профессионально занимался своим восстановлением».
В нынешнем чемпионате Франции бразилец сыграл лишь в пяти матчах, отметившись при этом четырьмя голами.
Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав Крал вытащил на Евро-2020 Чехию, а Влашич – Хорватию Итоги отборочного раунда чемпионата Европы для легионеров из РПЛ. 21.11.2019 16:30 Футбол Зибрак Артем