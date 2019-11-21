Тухель недоволен поездкой Неймара в Мадрид Главному тренеру «Пари Сен-Жермен» не понравилось, что лидер команды отправился на Кубок Дэвиса.

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Бразильский нападающий не играл с 5 октября из-за травмы подколенного сухожилия и во время ноябрьского перерыва на матчи сборных отправился в Барселону в гости к своему давнему приятелю Жерару Пике. Вместе бывшие одноклубники решили задержаться в Испании и заодно посетить Мадрид, чтобы понаблюдать за теннисными матчами Кубка Дэвиса.

Такое поведение Неймара крайне не понравилось главному тренеру парижан Томасу Тухелю. Его слова приводит Sky Sports: «А что я мог поделать? Я ему не отец. И я не полицейский, а всего лишь тренер. Как тренер я не могу быть доволен такой долгой поездкой. Но в то же время я не собираюсь сходить с ума от злости, ведь до этого Неймар очень профессионально занимался своим восстановлением».

В нынешнем чемпионате Франции бразилец сыграл лишь в пяти матчах, отметившись при этом четырьмя голами.