Тухель недоволен поездкой Неймара в Мадрид - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
21 ноября 2019 23:08ФутболШарафудинов Виктор

Тухель недоволен поездкой Неймара в Мадрид

Главному тренеру «Пари Сен-Жермен» не понравилось, что лидер команды отправился на Кубок Дэвиса.

Бразильский нападающий не играл с 5 октября из-за травмы подколенного сухожилия и во время ноябрьского перерыва на матчи сборных отправился в Барселону в гости к своему давнему приятелю Жерару Пике. Вместе бывшие одноклубники решили задержаться в Испании и заодно посетить Мадрид, чтобы понаблюдать за теннисными матчами Кубка Дэвиса.

Такое поведение Неймара крайне не понравилось главному тренеру парижан Томасу Тухелю. Его слова приводит Sky Sports: «А что я мог поделать? Я ему не отец. И я не полицейский, а всего лишь тренер. Как тренер я не могу быть доволен такой долгой поездкой. Но в то же время я не собираюсь сходить с ума от злости, ведь до этого Неймар очень профессионально занимался своим восстановлением».

В нынешнем чемпионате Франции бразилец сыграл лишь в пяти матчах, отметившись при этом четырьмя голами.

Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав
Еще по теме:
«Автомобилист» одолел «Авангард» в овертайме «Спартак» разгромил минское «Динамо» и одержал третью победу кряду «Адмирал» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей
На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан
Еще по теме:
Владимир Драчев: Изначально не поддерживал включение Старых в сборную Александр Тихонов: Если Старых удачно выступила в отборе, то какой Кубок IBU? Виктор Майгуров: Большинству стран все равно, как выполняются критерии восстановления СБР
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий
Китайцам – бояться. И вообще всем. Бойкова с Козловским покорили «Мегаспорт» В Москве завершился пятый этап Гран-при. Последнее, четвертое золото России принесли в парном катании молодые Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. 16.11.2019 23:00 Фигурное катание Тигай Лев
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав
Владимир Гендлин: В равном бою победы Ковалеву не видать (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (79,3 кг) Сергей Ковалев проведет бой с мексиканцем Саулем Альваресом 2 ноября. 02.11.2019 13:00 Бокс Усачев Владислав
Крал вытащил на Евро-2020 Чехию, а Влашич – Хорватию Итоги отборочного раунда чемпионата Европы для легионеров из РПЛ. 21.11.2019 16:30 Футбол Зибрак Артем
Новости
23:26 Футбол «Ювентус» объявил о продлении контракта с Куадрадо
23:24 Теннис Роджер Федерер: Надаль, возможно, возможно, величайший игрок всех времен
23:08 Футбол Тухель недоволен поездкой Неймара в Мадрид
22:50 ММА Хабиб Нурмагомедов: Федор Емельяненко – лучший боец в истории ММА
22:27 Хоккей «Автомобилист» одолел «Авангард» в овертайме
22:13 Футбол Слуцкий использует Хонду в ближайшее воскресенье
22:12 Хоккей «Спартак» разгромил минское «Динамо» и одержал третью победу кряду
21:54 Футбол Агент Миранчука отреагировал на слухи о трансфере в «Ювентус»
21:21 Волейбол Московское «Динамо» обыграло «Уралочку-НТМК»
21:20 ММА Нурмагомедов – о победе над Макгрегором: Я от души заткнул его
21:17 Футбол Почеттино может возглавить «Барселону»
21:01 Биатлон Владимир Драчев: Надеемся на медали в Эстерсунде
20:51 Формула-1 ФИА проследит за расходом топлива
20:50 Футбол В «Локомотиве» прокомментировали возможность ухода Алексея Миранчука
20:34 ММА Хабиб Нурмагомедов: Макгрегор – идиот
20:22 Легкая атлетика Президента ВФЛА Шляхтина отстранили
20:11 Футбол Хонда сможет помочь команде Слуцкого уже в ближайшем туре
19:57 Футбол Матич может продолжить карьеру в Испании
19:55 Футбол «Барселона» хочет пригласить Обамеянга
19:52 Футбол Неймар готов уйти в «Ювентусе»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array