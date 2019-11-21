«Ювентус» объявил о продлении контракта с Куадрадо Минувшим летом итальянский клуб хотел продать игрока в чемпионат Китая.

Хавбек сборной Колумбии Хуан Куадрадо продолжит выступления за «Ювентус». Сегодня, 21 ноября он продлил контракт с туринским клубом до 2022 года. О других деталях сделки не уточняется.

Напомним, 31-летний Куадрадо был куплен у «Челси» летом 2017 года за 20 млн евро.

В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.