«Ювентус» объявил о продлении контракта с Куадрадо

Хавбек сборной Колумбии Хуан Куадрадо продолжит выступления за «Ювентус». Сегодня, 21 ноября он продлил контракт с туринским клубом до 2022 года. О других деталях сделки не уточняется.
Напомним, 31-летний Куадрадо был куплен у «Челси» летом 2017 года за 20 млн евро.
В текущем сезоне он провел 14 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.
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