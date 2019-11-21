Себастьян Дриусси опасается конкуренции Аргентинец считает, что ему будет трудно попасть в основу «Зенита», когда вернутся Кокорин и Малком.

Загрузка...

Накануне игры «Зенита» против казанского «Рубина» в чемпионате России аргентинский полузащитник питерцев дал интервью Sport24.ru. Помимо всего прочего, Дриусси рассказал о том, что с нетерпением ждет возвращения Кокорина, но опасается, что, когда Александр наберет форму, а бразилец будет здоров, ему самому будет трудно пробиться в основной состав «Зенита».

«Кокорин и Малком – это очень качественные футболисты, которые усилят команду, – отметил Дриусси. – Но вообще, думаю, что мне в следующем году будет тяжелее пробиться в основу, потому что в команде будет еще больше сильных игроков. Но, с другой стороны, будет здоровая конкуренция. Я только за, потому что она мотивирует работать на пределе, показывать все, на что способен, и доказывать, что ты лучший и достоин попадания в стартовый состав. Для меня Кокорин просто топ! Великолепный игрок. Один из лучших, кого я видел в России. Когда смотрю, как он работает на тренировках, не могу поверить, что он провел год без футбола. У него отличный ритм и хорошая форма».

Матч 17-го тура РПЛ «Рубин» – «Зенит» состоится в Казани в субботу 23 ноября.