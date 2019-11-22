Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»

Новый наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет видеть в команде шведского форварда Златана Ибрагимовича, с которым работал в «Манчестер Юнайтед».
По информации источника, руководство «шпор» поддерживает специалиста. Боссы готовы подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно, поскольку его переход не требует финансовых вложений.
Напомним, ранее 38-летний Ибрагимович сообщил, что 31 декабря покинет «Лос-Анджелес Гэлакси» и вернется в Европу. Таким образом, он отказался от продления соглашения и с 1 января станет свободным агентом.
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