Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм» - Советский спорт
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22 ноября 2019 00:52ФутболГичунцев Артур

Ибрагимович может перейти в «Тоттенхэм»

Об этом сообщает The Telegraph.

Новый наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуринью хочет видеть в команде шведского форварда Златана Ибрагимовича, с которым работал в «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, руководство «шпор» поддерживает специалиста. Боссы готовы подписать контракт с игроком в зимнее трансферное окно, поскольку его переход не требует финансовых вложений.

Напомним, ранее 38-летний Ибрагимович сообщил, что 31 декабря покинет «Лос-Анджелес Гэлакси» и вернется в Европу. Таким образом, он отказался от продления соглашения и с 1 января станет свободным агентом.

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