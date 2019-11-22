Глушаков мечтает работать тренером «Спартака» Он провел в составе красно-белых 173 матча.

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков готов вернуться в московский «Спартак», но уже в качестве тренера. Об этом футболист сообщил в соцсети, отвечая на вопрос своего подписчика.

В комментариях к посту один из пользователей написал: «Ждем на тренерской «Спартака!», после чего 32-летний игрок ответил: «Мечта».

Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За шесть сезонов он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.

Предыдущие три года полузащитник был капитаном команды. В этой роли в сезоне-2016/2017 он вместе со «Спартаком» стал чемпионом России, а в июле 2017 года – обладателем Суперкубка России.