Глушаков мечтает работать тренером «Спартака»

Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков готов вернуться в московский «Спартак», но уже в качестве тренера. Об этом футболист сообщил в соцсети, отвечая на вопрос своего подписчика.
В комментариях к посту один из пользователей написал: «Ждем на тренерской «Спартака!», после чего 32-летний игрок ответил: «Мечта».
Глушаков выступал за «Спартак» с 2013 по 2019 год. За шесть сезонов он провел 173 матча, в которых забил 23 гола и сделал десять результативных передач.
Предыдущие три года полузащитник был капитаном команды. В этой роли в сезоне-2016/2017 он вместе со «Спартаком» стал чемпионом России, а в июле 2017 года – обладателем Суперкубка России.
Масвидаль побил Диаса и стал главным засранцем лиги. Главные моменты турнира UFC 244 (видео) В Нью-Йорке (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 244. 03.11.2019 10:15 ММА Ващенко Сергей Без Бекстрема «Вашингтон» и Овечкин ни на что не годны? Лидер чемпионата здорово удивил на редкость беззубой игрой в Нью-Йорке против аутсайдеров с Бродвея. 21.11.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий Дмитрий Булыкин: В «Аяксе» Эриксен любил повеселиться Бывший форвард сборной России вспомнил совместные выступления за амстердамский клуб с Кристианом Эриксеном – лидером датчан, которые стали первым из трех соперников нашей команды по группе Евро-2020. 20.11.2019 10:00 Футбол Григорьевская Юлия Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий Как двое вашингтонцев четырех наглецов проучили. Разбор самой крутой драки сезона Гнусное месилово на последней минуте второго периода, подленько развязанное игроками «Анахайма», затмило очередной шедевр русского дуэта «Вашингтона», когда Овечкин с изумительной передачи Кузнецова забил 15-й гол в сезоне. Судьи, на мой взгляд, не до конца разобрались в том, что произошло. 19.11.2019 15:00 Хоккей Славин Виталий Дзюба проиграл гонку бомбардиров. Россия славно покуражилась в Сан-Марино Дзюба мысленно был уже на Евро-2020, и России играла как будто в меньшинстве. Что, впрочем, не помешало ей развлечься под занавес отбора – Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за национальную команду. 20.11.2019 00:30 Футбол Зибрак Артем Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге Автор многочисленных шлягеров и большой фанат клуба-лидера ФНЛ высказал свое отношение к тому, что торпедовских болельщиков лишили прощального матча команды на родном стадионе. 21.11.2019 12:00 Футбол Григорьевская Юлия Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» - о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай