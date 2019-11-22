«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом» - Советский спорт
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22 ноября 2019 09:49ФутболЛипкин Антон

«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом»

В пятницу в РПЛ стартует 17-й тур.

«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом» в первом матче 17-го тура премьер-лиги.

После 16 туров вице-чемпионы набрали 31 очко и занимают второе место в турнирной таблице. У дебютантов РПЛ 17 очков и 14-е место.

В первом круге 21 июля «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) на «РЖД Арене» в Москве. У гостей гол на счету Михаила Костюкова, еще до перерыва красно-зеленые ответили точными ударами Эдера и Владислава Игнатьева.

Этот матч стал единственным для команд между собой: ранее «Локомотив» и «Тамбов» никогда не встречались друг с другом.

Матч «Тамбов» – «Локомотив» пройдет 22 ноября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 19:30 (мск).

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