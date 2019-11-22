«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом» в первом матче 17-го тура премьер-лиги.
После 16 туров вице-чемпионы набрали 31 очко и занимают второе место в турнирной таблице. У дебютантов РПЛ 17 очков и 14-е место.
В первом круге 21 июля «Локомотив» одержал волевую победу над «Тамбовом» (2:1) на «РЖД Арене» в Москве. У гостей гол на счету Михаила Костюкова, еще до перерыва красно-зеленые ответили точными ударами Эдера и Владислава Игнатьева.
Этот матч стал единственным для команд между собой: ранее «Локомотив» и «Тамбов» никогда не встречались друг с другом.
Матч «Тамбов» – «Локомотив» пройдет 22 ноября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 19:30 (мск).
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