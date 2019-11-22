Жозе Моуринью – игрокам «Тоттенхэма»: Я буду вашим отцом, другом, девушкой – кем угодно Португалец встретился с командой.

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино произвел впечатление на игроков при первой встрече с командой, сообщает Sport Witness.

56-летнему португальцу напомнили его заявление о том, что он никогда не будет тренировать «Тоттенхэм». На это Моуринью ответил, что это был всего лишь публичный образ, а теперь он один из них и часть семьи.

По информации португальского издания Record, речь Моуринью включала такие слова, как: «Я буду вашим отцом, вашим другом, вашей девушкой – кем угодно».

Тренер убеждал игроков, что они лучше, чем говорит нынешнее турнирное положение команды. Также Моуринью провел индивидуальные беседы с Уго Льорисом, Гарри Кейном, Тоби Алдервейрелдом, Харри Уинксом, Деле Алли, Эриком Дайером и Кристианом Эриксеном и постарался уговорить их остаться в команде.

Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в среду, сменив на посту главного тренера отправленного в отставку аргентинца Маурисио Почеттино.

После 12 туров «Тоттенхэм» набрал 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. В 13-м туре 23 ноября команда сыграет в гостях с «Тоттенхэмом».