Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» как воздух нужен был перерыв на матчи сборных - Советский спорт
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22 ноября 2019 10:53ФутболЛипкин Антон

Дмитрий Булыкин: «Локомотиву» как воздух нужен был перерыв на матчи сборных

«Локомотив» сыграет в гостях с «Тамбовом» в первом матче 17-го тура РПЛ.

Бывший форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем матче 17-го тура премьер-лиги с «Тамбовом».

«Локомотиву» этот перерыв на игры сборных был нужен как воздух, с учетом всех кадровых проблем, с которыми команда столкнулась в последнее время, – приводят «Известия» слова Булыкина. – Благодаря этому «Локомотив» может перевести дух и играть на победу с «Тамбовом», три очка в матче с которым крайне необходимы, чтобы продолжить бороться за самые высокие места».

Напомним, после 16 туров «Локомотив» набрал 31 очко и занимает второе место в турнирной таблице премьер-лиги. В первом круге вице-чемпионы обыграли дебютанта премьер-лиги на «РЖД Арене» (2:1). Голы у команды забили португалец Эдер и полузащитник Владислав Игнатьев.

Матч «Тамбов» – «Локомотив» пройдет 22 ноября на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало игры – 19:30 (мск).

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