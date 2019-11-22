Александр Мостовой: Сейчас очень модно хвалить Тедеско

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.
«Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи, – приводят «Известия» слова Мостового. – Безусловно, была яркая победа над «Локомотивом» (3:0), но при этом в остальных матчах я бы не сказал, что команда показывала какой-то выдающийся футбол».
Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября через две недели после отставки Олега Кононова. После этого команда одержала три победы (над «Локомотивом» – 3:0, «Ростовом» – 2:1 и «Крыльями Советов» – 2:0), один раз сыграла вничью (с «Рубином» – 0:0) и потерпела одно поражение (от «Арсенала» – 0:1).
В воскресенье «Спартак» проведет первый при Тедеско матч за пределами Москвы – с «Уралом» в Екатеринбурге. Начало игры – 14:00 (мск).
Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Сергей Шахрай: Я не выдержал и сказал Жуку: «У тебя больше кататься не буду» Вторая часть увлекательного интервью. 16.11.2019 09:00 Фигурное катание Волохов Юрий На трибуне становится тише. Александр Тихонов покидает большую биатлонную политику Уход Александра Тихонова из большой биатлонной политики – главный итог тренерского Совета СБР. 04.04.2019 14:30 Биатлон Охотников Степан Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате Рафаэль Надаль начал Итоговый турнир ATP с поражения от Александра Зверева. Зато Роджер Федерер добился первой победы – во вторник швейцарец переиграл итальянца Маттео Берреттини. 12.11.2019 21:45 Теннис Мысин Николай Дзюба проиграл гонку бомбардиров. Россия славно покуражилась в Сан-Марино Дзюба мысленно был уже на Евро-2020, и России играла как будто в меньшинстве. Что, впрочем, не помешало ей развлечься под занавес отбора – Кузяев, Петров и Комличенко забили дебютные мячи за национальную команду. 20.11.2019 00:30 Футбол Зибрак Артем «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Александр Шаганов: Кто-то не хочет видеть «Торпедо» в премьер-лиге Автор многочисленных шлягеров и большой фанат клуба-лидера ФНЛ высказал свое отношение к тому, что торпедовских болельщиков лишили прощального матча команды на родном стадионе. 21.11.2019 12:00 Футбол Григорьевская Юлия «У нас появилось много друзей». Что сказали тренеры после матча ЦСКА – «Северсталь» Главные тренеры соперников Игорь Никитин и Андрей Разин откровенно прокомментировали итог матча, в котором победили гости (2:1 ОТ). 18.11.2019 23:00 Хоккей Домрачев Владислав, Кузютина Елена Американцы пообещали побить Волкова и Забита. Бои россиян на турнире UFC в Москве будут непростыми 9 ноября в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 163. «Советский спорт» рассказывает о главных поединках бойцовского шоу, в которых выступят россияне Александр Волков и Забит Магомедшарипов. 08.11.2019 16:30 ММА Ващенко Сергей Капризов забил, а Подъяпольский победил. ЦСКА потерпел четвертое поражение подряд Подобного в новой истории ЦСКА не припомнить. Застрельщиками победы «Северстали» выступили вратарь Владислав Подъяпольский, справившийся с 35 бросками и форвард Дмитрий Марковин, забросивший обе шайбы (2:1 ОТ). 18.11.2019 22:15 Хоккей Домрачев Владислав