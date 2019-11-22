Александр Мостовой: Сейчас очень модно хвалить Тедеско «Спартак» одержал три победы в пяти матчах после назначения немца.

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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Сейчас очень модно хвалить Тедеско, отмечать его успехи, – приводят «Известия» слова Мостового. – Безусловно, была яркая победа над «Локомотивом» (3:0), но при этом в остальных матчах я бы не сказал, что команда показывала какой-то выдающийся футбол».

Напомним, Тедеско был назначен главным тренером «Спартака» 14 октября через две недели после отставки Олега Кононова. После этого команда одержала три победы (над «Локомотивом» – 3:0, «Ростовом» – 2:1 и «Крыльями Советов» – 2:0), один раз сыграла вничью (с «Рубином» – 0:0) и потерпела одно поражение (от «Арсенала» – 0:1).

В воскресенье «Спартак» проведет первый при Тедеско матч за пределами Москвы – с «Уралом» в Екатеринбурге. Начало игры – 14:00 (мск).