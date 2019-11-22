Сергей Кирьяков: Для «Спартака» наступает пора ответственных матчей - Советский спорт
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22 ноября 2019 11:32ФутболНечаев Юрий

Сергей Кирьяков: Для «Спартака» наступает пора ответственных матчей

Бывший советский и российский футболист Сергей Кирьяков поделился впечатлениями об игре красно-белых под руководством нового главного тренера Доменико Тедеско.

«Я бы не сказал, что немец серьезно преобразил «Спартак» тактически. Да, он перешел на новую схему с пятью защитниками. Тедеско считает, что именно такая расстановка на данный момент больше подходит игрокам красно-белых, исходя из их уровня. В некоторых матчах изменения себя оправдали, но в той же игре с «Арсеналом» у команды не получилось ничего. Так что применительно к «Спартаку» необходимо просто подождать», - приводит слова Кирьякова RT.

«Смена тренера дала результат, но нужно посмотреть на Тедеско на более продолжительной дистанции. Сейчас для красно-белых наступает пора ответственных матчей. Они могут либо приблизиться к первой пятерке, либо окончательно увязнуть в середине турнирной таблицы. Пока не могу сказать, что «Спартак» Тедеско выглядит намного лучше, чем «Спартак» Олега Кононова. Повторюсь, чтобы делать выводы, нужно подождать», — добавил Кирьяков.

После 16 туров московский «Спартак» расположился на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 21 очко.

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