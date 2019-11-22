Унаи Эмери: Джака хочет восстановить доверие болельщиков

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил о том, что бывший капитан команды Гранит Джака может принять участие в матче 13-го тура премьер-лиги с «Саутгемптоном».
27-летний швейцарец не играл за «канониров» с 27 октября, когда после замены в матче десятого тура с «Кристал Пэлас» (2:2) вступил в словесный конфликт с болельщиками на трибуне. После этого Джаку лишили капитанской повязки.
«Он чувствует себя лучше, – приводит Sky Sports слова Эмери. – И он также чувствует, что «Арсенал» – это его команда. Теперь он хочет восстановить доверить болельщиков.
Постепенно мы можем помочь ему вернуться и восстановить связь с командой и болельщиками».
В нынешнем сезоне Джака сыграл в десяти матчах за «Арсенал» и сделал одну голевую передачу.
Матч «Арсенал» – «Саутгемптон» пройдет 23 ноября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры – 18:00 (мск).
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