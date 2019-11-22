Миранчук перейдет в «Ювентус» за 20 млн евро Итальянские СМИ сообщили детали возможного трансфера полузащитника сборной России.

В минувший четверг итальянские СМИ сообщили, что «Ювентус» согласовал трансфер полузащитника сборной России и столичного «Локомотива» Алексея Миранчука следующим летом.

Сегодня утром издание Tuttosport назвало предполагаемую стоимость футболиста - 20 млн евро. Издание также сообщает, что «Юве» выиграл борьбу за игрока у «Зенита», «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед».

При этом агент Миранчука Андрей Шпинев заявил, что о договоренности между клубами ему ничего не известно.

Действующий контракт 24-летнего футболиста с «Локо» рассчитан до июня 2021 года.