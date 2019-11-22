«Реал» готов предложить Бензема контракт до 2023 года

«Реал» намерен предложить новый контракт форвард Кариму Бензема, сообщает Marca.
Действующее соглашение 31-летнего француза с клубом рассчитано до 2021 года. В Мадриде готовят нападающему предложение о контракте еще на два сезона, по которому его зарплата будет выше нынешней. Сейчас Бензема получает меньше других лидеров команды – защитника Серхио Рамоса и полузащитника Гарета Бэйла.
По информации источника, стороны уже приступили к переговорам, однако представители игрока пока не спешат согласовывать детали контракта, поскольку хотят быть уверенными, что Бензема останется основным форвардом команды в ближайшие сезоны.
Бензема выступает за «Реал» с 2009 года. В нынешнем сезоне он забил 11 голов в 15 матчах. Всего на его счету 233 мяча в 480 матчах за «Реал».
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