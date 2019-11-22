Дмитрий Чистяков: Будем настраиваться на «Динамо» очень серьезно «Динамо» сыграет в гостях с «Динамо» в 17-м туре премьер-лиги.

Защитник «Ростова» Дмитрий Чистяков прокомментировал предстоящий матч с «Динамо» в 17-м туре премьер-лиги.

«Будем настраиваться на «Динамо» очень серьезно, как и на остальных наших соперников, – приводят «Известия» слова 25-летнего игрока. – Постараемся выжать максимум из предстоящего матча. Думаю, все будет в порядке».

После 16 туров «Ростов» набрал 30 очков и занимает третье место в турнирной таблице, у «Динамо» 18 очков и 11-я позиция.

В первом круге «Ростов» крупно победил «Динамо» (3:0) на своем поле благодаря голам болгарина Ивелина Попова, узбека Элдора Шомуродова и казаха Бактиера Зайнутдинова.

Матч «Динамо» – «Ростов» пройдет 23 ноября на «ВТБ Арене» в Москве. Начало – 16:30 (мск).