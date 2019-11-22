Унаи Эмери: Думаем о том, чтобы постепенно сократить отставание от топ-4 «Арсенал» сыграет с «Саутгемптоном» в 13-м туре премьер-лиги.

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери прокомментировал предстоящий матч с «Саутгемптоном» в 13-м туре премьер-лиги.

«Мы возобновляем чемпионат и намерены добиться наших целей, – приводит Sky Sports слова испанца. – Мы думаем о том, чтобы постепенно сократить отставание от первой четверки.

Более того нам необходимо восстановить контакт с болельщиками. Для этого нужно играть лучше, контролировать игру 90 минут, демонстрируя характер свои лучше качества, что не удается нам на «Эмирейтс». Надеюсь, в субботу сможем это изменить».

После 12 туров «Арсенал» набрал 17 очков и занимает шестое место в турнирной таблице, отставая от четвертого места на восемь очков. «Саутгемптон» идет предпоследним с восемью очками.

Отметим, что с учетом Кубка лиги и Лиги Европы «канониры» не могут победить в пяти матчах подряд.

Матч «Арсенал» – «Саутгемптон» пройдет 23 ноября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Начало игры – 18:00 (мск).