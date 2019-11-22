Роналду не сыграет с «Аталантой» Португалец пропустит матч 13-го тура чемпионата Италии.

Загрузка...

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что нападающий Криштиану Роналду не выйдет на поле в матче против «Аталанты».

«Роналду не сыграет на 99 процентов, — приводит слова наставника официальный сайт клуба. — Он плохо себя чувствует. Иногда игрокам требуется чуть больше времени на восстановление. Наша задача — подготовить Криштиану к ЛЧ».

В текущем сезоне Роналду забил 5 голов сделал 1 результативный пас в 10 матчах чемпионата Италии.

Матч «Ювентуса» против «Аталанты» состоится 23 ноября.