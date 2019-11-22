«Интер» и «Милан» претендуют на Гранита Джаку

Football Italia, ссылаясь на Sky Germany, сообщает, что миланские клубы стали конкурентами в спор за капитана сборной Швейцарии Гранита Джаку, у которого возникли проблемы во взаимоотношениях с болельщиками «Арсенала». Еще один вариант для Гранита – возвращение в менхенгладбахскую «Боруссию», за которую он выступал до переезда в Лондон летом 2016 года. Сумма трансфера тогда составила 45 млн евро.
Всего за «Арсенал» 27-летний Джака сыграл 144 мяча, забив 11 голов. В нынешнем сезоне АПЛ на его счету 9 матчей и одна голевая передача.
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