Определены все пары плей-офф отборочного турнира Евро-2020

Участники плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы определялись по итогам выступлений в первом розыгрыше Лига наций. Суть сегодняшнего мероприятия УЕФА заключалась в том, чтобы распределить четыре свободных слота, оставшиеся по итогам основной части квалификации, где прямые путевки завоевали 20 сборных, включая команду России.
Нужно было найти соперника для сборной Шотландии в Пути C, а также собрать компанию для исландцев в Пути A, ведь все остальные команды, выступавшие в дивизионе A Лиги наций, благополучно получили прямые путевки на Евро.
Соискателей было четверо. Всех их набрали по прошлогодним результатам Лиги наций из числа тех, кто выступал в дивизионе C. Жребий определил судьбу команд Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии.
Вот как выглядит окончательно сформированная сетка плей-офф.
Путь A
Болгария – Венгрия
Исландия – Румыния
Путь B
Босния и Герцеговина – Северная Ирландия
Словакия – Ирландия
Путь С
Норвегия – Сербия
Шотландия – Израиль
Путь D
Грузия – Белоруссия
Северная Македония – Косово.
Все полуфиналы состоятся 26 марта следующего года на полях команд, указанных первыми, а четыре финала пять дней спустя – 31 марта.
Победитель пути B попадет в группу E, где его соперником станет сборная Испании. В группе C вместе с Украиной и Голландией окажется либо победитель пути A, либо победитель пути D (второй вариант для них группа F и сборная Германии), а в группе D компанию англичанам составит победитель пути C.
Таким образом, четвертой командой группы D, где точно выступят сборные Бельгии, России и Дании, скорее всего, станет либо сборная Уэльса, либо сборная Финляндии.
Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится в Бухаресте 30 ноября.