Определены все пары плей-офф отборочного турнира Евро-2020 - Советский спорт
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22 ноября 2019 14:36ФутболШарафудинов Виктор

Определены все пары плей-офф отборочного турнира Евро-2020

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка.

Участники плей-офф отборочного турнира чемпионата Европы определялись по итогам выступлений в первом розыгрыше Лига наций. Суть сегодняшнего мероприятия УЕФА заключалась в том, чтобы распределить четыре свободных слота, оставшиеся по итогам основной части квалификации, где прямые путевки завоевали 20 сборных, включая команду России.

Нужно было найти соперника для сборной Шотландии в Пути C, а также собрать компанию для исландцев в Пути A, ведь все остальные команды, выступавшие в дивизионе A Лиги наций, благополучно получили прямые путевки на Евро.

Соискателей было четверо. Всех их набрали по прошлогодним результатам Лиги наций из числа тех, кто выступал в дивизионе C. Жребий определил судьбу команд Болгарии, Израиля, Венгрии и Румынии.

Вот как выглядит окончательно сформированная сетка плей-офф.

Путь A

Болгария – Венгрия

Исландия – Румыния

Путь B

Босния и Герцеговина – Северная Ирландия

Словакия – Ирландия

Путь С

Норвегия – Сербия

Шотландия – Израиль

Путь D

Грузия – Белоруссия

Северная Македония – Косово.

Все полуфиналы состоятся 26 марта следующего года на полях команд, указанных первыми, а четыре финала пять дней спустя – 31 марта.

Победитель пути B попадет в группу E, где его соперником станет сборная Испании. В группе C вместе с Украиной и Голландией окажется либо победитель пути A, либо победитель пути D (второй вариант для них группа F и сборная Германии), а в группе D компанию англичанам составит победитель пути C.

Таким образом, четвертой командой группы D, где точно выступят сборные Бельгии, России и Дании, скорее всего, станет либо сборная Уэльса, либо сборная Финляндии.

Жеребьевка финального турнира Евро-2020 состоится в Бухаресте 30 ноября.

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