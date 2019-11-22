Руководитель «Крыльев Советов»: Надеюсь, сможем повторить успех первого матча с ЦСКА «Крылья Советов» сыграют с ЦСКА в 17-м туре премьер-лиги.

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал предстоящий матч 17-го тура премьер-лиги с ЦСКА.

«Нашу команду нельзя упрекнуть в том, что кто-то из игроков отбывает номер на поле и не выкладывается, – приводят «Известия» слова Фетисова. – Были разные по качеству игры.

Надеюсь, в ближайшем матче «Крылья» сумеют повторить успех с ЦСКА. По составу, игре и квалификации тренерского штаба они способны сделать это».

Напомним, в матче первого тура «Крылья Советов» нанесли поражение ЦСКА (2:0) благодаря дублю форварда Александра Соболева.

После 16 туров у «Крыльев Советов» 18 очков и 12-е место в турнирной таблице, ЦСКА идет четвертым с 30 очками. Матч ЦСКА – «Крылья Советов» пройдет 24 ноября на стадионе «ЦСКА». Начало игры – 19:00 (мск).