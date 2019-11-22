Бубнов уверен в победе «Локомотива» над «Тамбовом» Встреча откроет программу 17-го тура РПЛ.

«Перед паузой на игры сборных «Тамбов» прибавил, «Локомотив» напротив, держался из последних сил, - приводит слова бывшего футболиста а ныне эксперта Александра Бубнова Sportbox. - За полторы недели команда Семина должна была перевести дух, а в ее статусе фаворита нет сомнений».

После 16 туров Локомотив занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко и отставая от лидирующего «Зенита» на 5 баллов.

Тамбов расположился на 14-й строчке, имея в активе 17 очков.

Матч «Тамбов» - «Локомотив» состоится 22 ноября в Саранске.