Россия и Дания сыграют на Евро-2020 в Копенгагене Состоялась жеребьевка матча двух хозяев группы B.

Матч группового этапа Евро-2020 между сборными России и Дании состоится в Копенгагене, сообщает официальный твиттер УЕФА. Это определила жеребьевка, которая состоялась в пятницу в Ньоне (Швейцария).

Напомним, группа B стала единственной, в которой оба хозяина пробились в финальную часть через отборочный турнир. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге два матча, а Дания в Копенгагене – три.

Также уже известно, что вместе с Данией и Россией сыграет Бельгия, а из четвертой корзины в группу попадет либо Уэльс, либо Финляндия.

Финальный турнир Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах.