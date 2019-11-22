Малафеев вспомнил победу «Зенита» в Суперкубке УЕФА Бывший голкипер «Зенита» рассказал, за счет чего удалось обыграть «Манчестер Юнайтед»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил матч за Суперкубок УЕФА в 2008 году против английского «Манчестер Юнайтед».

«Не согласен, что матч в большей степени был выставочным. Возможно, для МЮ он был не так важен, как для «Зенита». Мы начали переигрывать их, а манкунианцы даже не могли создать опасные моменты», — приводит слова Малафеева RT.

«На мой взгляд, футболистам «Манчестер Юнайтед» не хватило настроя. Англичане думали, что легко победят. Мол, «Зенит», обладатель Кубка УЕФА — что это такое? Не верю, что какой-либо спортсмен не хочет взять трофей», — добавил Малафеев.

Напомним, матч «Зенит» - «Манчестер Юнайтед» завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. В составе питерского клуба отличились Павел Погребняк и Мигель Данни, у англичан единственный мяч забил защитник Неманья Видич.