Малафеев вспомнил победу «Зенита» в Суперкубке УЕФА

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев вспомнил матч за Суперкубок УЕФА в 2008 году против английского «Манчестер Юнайтед».
«Не согласен, что матч в большей степени был выставочным. Возможно, для МЮ он был не так важен, как для «Зенита». Мы начали переигрывать их, а манкунианцы даже не могли создать опасные моменты», — приводит слова Малафеева RT.
«На мой взгляд, футболистам «Манчестер Юнайтед» не хватило настроя. Англичане думали, что легко победят. Мол, «Зенит», обладатель Кубка УЕФА — что это такое? Не верю, что какой-либо спортсмен не хочет взять трофей», — добавил Малафеев.
Напомним, матч «Зенит» - «Манчестер Юнайтед» завершился победой сине-бело-голубых со счетом 2:1. В составе питерского клуба отличились Павел Погребняк и Мигель Данни, у англичан единственный мяч забил защитник Неманья Видич.
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