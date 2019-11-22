Гайтан может перебраться из США в Англию На игрока претендуют «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед».

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Полузащитник Николас Гайтан может продолжить карьеру в Англии, сообщает The Guardian.

На 31-летнего аргентинца, который провел сезон в «Чикаго Файр», претендуют «Вест Хэм», «Астон Вилла» и «Шеффилд Юнайтед».

Гайтан перебрался в «Чикаго» в марте этого года из «Далянь Ифан». В 27 матчах MLS на его счету четыре гола и 11 результативных передач.

Отметим, что контракт Гайтана с американским клубом рассчитан до 31 декабря. При этом по его условиям игрок может воспользоваться опцией о продлении еще на год, однако, скорее всего, полузащитник предпочтет вернуться в Европу на правах свободного агента.

Напомним, Гайтан играл за «Бенфику» (2010-2016) и «Атлетико» (2016-2018).