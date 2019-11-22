Клопп рад возвращению Моуринью в АПЛ Моуринью возглавил «Тоттенхэм» 20 ноября.

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«С возвращением, Жозе! Это здорово, что он вернулся, он мечтал об этом. С другой стороны, это назначение демонстрирует, как быстро все может измениться», – приводит слова главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа Goal.

Ранее в английской Премьер-Лиге Моуринью возглавлял «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

Португалец сменил на посту главного тренера »Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.