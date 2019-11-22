Источник: ЦСКА не будет выкупать Сантоса Об этом сообщает «ФАН».

Московский ЦСКА отказался от услуг полузащитника Лукаса Сантоса. Согласно источнику, бразилец вернется в «Васко Да Гама» перед зимней паузой.

20-летний Сантос был арендован минувшим летом. На данный момент он провел 5 матчей и не отметился голевыми действиями на поле.

Ранее сообщалось, что российский клуб может выкупить игрока за 5 млн евро.