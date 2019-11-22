Александр Гацкан: С Бердыевым «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов Бердыев мог возглавить «Спартак» в августе 2016 года.

Полузащитник «Крыльев Советов» Александр Гацкан высказался о том, что в 2016 году тренер Курбан Бердыев, работавший тогда в «Ростове», мог возглавить «Спартак».

«Если бы Бердыев пришел в «Спартак», я уверен, что клуб добивался бы хороших результатов, – приводит Sport24.ru слова 35-летнего молдаванина. – Не знаю, кто там шеф в «Спартаке» – (Леонид) Федун или кто другой. Но если бы он доверился Бердыеву, то получился бы хороший долгосрочный проект, «Спартак» стабильно бы боролся за Лигу чемпионов».

Напомним, «Спартак» вел переговоры с Бердыевым в августе 2016 года после отставки главного тренера Дмитрия Аленичева. Однако в итоге команду возглавил итальянец Массимо Каррера, с которым красно-белые впервые за 16 лет стали чемпионами России. Бердыев же остался в «Ростове» на руководящей должности.