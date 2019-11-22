Оле-Гуннар Сульшер: У меня лучшая работа в мире - Советский спорт
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22 ноября 2019 16:03ФутболНечаев Юрий

Оле-Гуннар Сульшер: У меня лучшая работа в мире

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер заявил, что не беспокоится по поводу своего будущего.

«Тот факт, что Почеттино свободен, меня совершенно не беспокоит. У меня лучшая работа в мире. Я сосредоточен только на «Манчестер Юнайтед» и делаю всё возможное для клуба, - приводит слова Сульшера Sky Sports. - Я разговаривал с Эдом Вудвордом и владельцами, мы говорим только о том, как двигать команду вперёд. Для нас ничего не меняется, когда другие команды меняют тренеров».

В ближайшем туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» сыграет 24 ноября на выезде с «Шеффилд Юнайтед». После 12 туров подопечные Сульшера занимают седьмую строчку в турнирной таблице, набрав 16 очков.

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