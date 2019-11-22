«Крылья Советов» отметят 15-летие завоевания бронзовых медалей чемпионата России Праздничное мероприятие, посвященное завоеванию медалей Чемпионата России-2004, посетят тренеры и игроки «бронзового» состава клуба.

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8 декабря самарский футбольный клуб «Крылья Советов» вместе с болельщиками отметит 15-летие «бронзы» чемпионата России-2004.

Свое участие в праздничных мероприятиях подтвердил главный тренер «бронзовой» команды Гаджи Гаджиев, а также футболисты Александр Анюков, Алексей Поляков, Карен Дохоян, Омари Тетрадзе, Дмитрий Кудряшов, Огнен Короман, Антон Бобер, Сергей Виноградов, Робертас Пошкус.

Завоевание бронзовых медалей ЧР-2004 является лучшим достижением «Крыльев Советов» в истории клуба.