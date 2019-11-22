Адиев – об интересе клубов РПЛ: Разговоры были, но меня попросили еще подождать Ранее он занимал должность наставника «Анжи».

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Главный тренер «Чайки» Магомед Адиев сообщил, что мог оказаться в клубе РПЛ до прихода в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Разговоры были, с представителями некоторых клубов я встречался, но меня попросили еще подождать – в основном все переговоры сводились к этому. Я всем с самого начала говорил, что я могу ждать только до Нового года, а дальше хочу работать, больших пауз в карьере сейчас делать нельзя.

Пока буду работать в ФНЛ, а там если ко мне дальше снова возникнет интерес, то тогда можно будет обсудить сотрудничество. Повторюсь, сидеть без дела до лета я не хотел», – цитирует специалиста News.ru.

На данный момент «Чайка» занимает 10-е место в таблице. 23 ноября команда примет «Армавир» в 25-м туре ФНЛ. Встреча стартует в 14.00 мск.