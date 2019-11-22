Маурицио Сарри: Играть с «Аталантой» – все равно, что к стоматологу сходить Игра 13-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Ювентус» состоится завтра днем в Бергамо.

Матч «Аталанты» и «Ювентуса» состоится завтра днем в Бергамо. Тренер туринцев Маурицио Сарри уверен, что соперник создаст немало проблем, о чем сообщает официальный сайт чемпионов Италии.

Сарри заявил следующее: «Аталанту» лучше всех описал Хосеп Гвардиола, сказав, что матчи против таких соперников – все равно, что визит к дантисту. Они хорошо подкованы технически, агрессивны, и особенно хороши на своем поле».

Заодно тренер прокомментировал состояние Криштиану Роналду: «Проблема в том, что еще во вторник он сказал, что у него нет никаких улучшений. Наша цель в том, чтобы вернуть его в строй к Лиге чемпионов».

В рамках Лиги чемпионов 26 ноября «Ювентус» примет мадридский «Атлетико». В другом матче группы D «Локомотив» сыграет на своем поле с леверкузенским «Байером».