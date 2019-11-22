Почеттино попрощался с игроками «Тоттенхэма» посланием на доске (фото) «Тоттенхэм» отправил в отставку аргентинца.

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино и его штаб попрощались с игроками команды, оставив им сообщение на тактической доске.

«Большое спасибо всем вам, – написал 47-летний аргентинец. – Мы не можем сказать вам «Прощай». Вы всегда будете в наших сердцах».

Напомним, во вторник «Тоттенхэм» отправил в отставку Почеттино, который работал с командой с 2014 года. Под его руководством «шпоры» дошли до финала Кубка лиги (2015) и Лиги чемпионов (2019).

После 12 туров нынешнего сезона команда набрала 14 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице премьер-лиги.

В среду клуб объявил о назначении главным тренером португальца Жозе Моуринью.