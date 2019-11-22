Станислав Черчесов – о матче с Данией в Копенгагене: Жеребьевку восприняли как данность Россия сыграет на Евро-2020 с Данией в Копенгагене.

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал результаты жеребьевки, которая определила, что матч группового этапа Евро-2020 с Данией пройдет в Копенгагене.

«Результаты жеребьевки мы восприняли как данность, – приводит слова Черчесова официальный сайт РФС. – Фактор своих стен – важный, жребий оказался более благосклонным к датчанам, которые в отличие от нас проведут все матчи в Копенгагене. Ничего страшного, будем готовиться с учетом этого обстоятельства».

Напомним, группа B стала единственной, в которой оба хозяина вышли в финальную часть через отборочный турнир. В итоге по результатам жеребьевки в Ньоне Россия и Дания сыграют в Копенгагене.

Добавим, что из первой корзины группе B досталась Бельгия, а из четвертой – попадут либо Уэльс, либо Финляндия.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских странах.