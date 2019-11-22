Денис Черышев: Ничего страшного, что матч с Данией сыграем в гостях Россия и Дания сыграют в Копенгагене.

Полузащитник сборной России Денис Черышев высказался о том, что матч с Данией на Евро-2020 пройдет в Копенгагене.

«Ничего страшного, что матч с Данией сыграем в гостях: в любом случае стадион будет полный, да и наши болельщики, уверен, приедут нас поддержать, – приводит слова 28-летнего игрока официальный сайт РФС. – Классно, что два матча будет в Санкт-Петербурге: я до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу чемпионата мира, и очень хочется вновь все это пережить».

Напомним, в пятницу жеребьевка в Ньоне (Швейцария) определила, что Россия и Дания, ставшие хозяевами группы B, сыграют друг с другом в Копенгагене. В эту же группу попала Бельгия, а еще одной командой станет либо Уэльс, либо Финляндия. Таким образом, в Санкт-Петербурге Россия проведет два матча.

Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских странах.