Гендиректор «Зенита»: Надеюсь, четвертьфинал Евро пройдет в Санкт-Петербурге Турнир состоится летом 2020 года.

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался после окончания жеребьевки Евро-2020.

Ранее стало известно, что сборная России проведет два матча группового этапа в Санкт-Петербурге. Еще один поединок команда Станислава Черчесова (с Данией) отыграет в Копенгагене.

«Два матча нашей сборной мы увидим, и, надеюсь, четвертьфинал. Сомнений в том, что все пройдет на высшем уровне, нет. Уровень будет полностью соответствовать чемпионату мира и будущему финалу Лиги чемпионов», – цитирует функционера ТАСС.

Добавим, что чемпионат Европы по футболу пройдет в 12 странах, а финальный матч будет сыгран на лондонском стадионе «Уэмбли».