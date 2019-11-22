Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал итоги жеребьевки, по итогам которой матч группового этапа Евро-2020 с Данией пройдет в Копенгагене.
«Конечно, хотелось и с Данией сыграть в России, но даже два матча в Санкт-Петербурге – это отлично, – приводит слова 30-летнего игрока официальный сайт РФС. – Здесь очень хорошо болеют, это видно на матчах и «Зенита», и сборной России».
Напомним, группа B стала единственной на Евро-2020, хозяева которой вышли в финальную часть через отборочный турнир. В этой связи место проведения матча Дания – Россия было определено в результате жеребьевки, которая состоялась в пятницу в Ньоне. Таким образом, Россия проведет в Санкт-Петербурге на групповом этапе Евро-2020 два матча.
Евро-2020 пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских странах.
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