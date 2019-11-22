«Тамбов» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков.
Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.
Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.
Добавим, что встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.