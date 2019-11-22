«Тамбов» - «Локомотив». Стартовые составы команд - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 ноября 2019 18:29Футбол

«Тамбов» - «Локомотив». Стартовые составы команд

«Тамбов» и «Локомотив» определились с составами на матч 17-го тура чемпионата России.

«Тамбов»: Шелия, Рыбин, Ойеволе, Тетрашвили, Грицаенко, Осипенко, Чуперка, Карасев, Килин, Обухов, Костюков.

Запасные: Сугробов, Таказов, Кленкин, Хосонов, Чернышов, Мухаммед, Часовских, Мамтов, Аппаев.

«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Хеведес, Мурило, Коломейцев, Баринов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Крыховяк, Эдер.

Запасные: Коченков, Медведев, Живоглядов, Кверквелия, Идову, Лысов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Магкеев, Мухин.

Добавим, что встреча состоится в Саранске на стадионе «Мордовия Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Игорь Малиновский: Я как Мимино, мне по душе малая авиация На летнем юниорском чемпионате мира по биатлону в Минске Игорь Малиновский завоевал две бронзовые медали. Теперь звездный юниор окончательный перешел на взрослый уровень. 04.09.2019 14:30 Биатлон Волохов Юрий
Еще по теме:
«Есть явные пассажиры». Губерниев – о составе сборной России по биатлону Дмитрий Малышко: Результаты говорят о том, что я на верном пути Никита Поршнев: Тренеры говорят, что это еще не оптимальная форма
Бэбкок и Торонто: красиво, но без любви Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок отправлен в отставку. Произошло это 20 ноября после того, как команда проиграла шестой матч подряд. 22.11.2019 16:00 Хоккей Федоровский Александр
5:0 в пользу будущего. Обзор событий уик-энда Московский этап Гран-при завершился полным триумфом российских фигуристов. Но в эти дни были как другие новости, так и другие соревнования. 18.11.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Рублев – бесценен. Россия повела в матче с Испанией и почти обеспечила выход в плей-офф Андрей Рублев в сложнейшем матче, на тай-брейке третьей партии, вырвал победу у 9-й ракетки планеты Роберто Баутиста-Агута. И почти гарантировал нашей команде путевку в четвертьфинал. 19.11.2019 23:00 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса Джокович победил Хачанова в двух сетах Анрей Рублев: Рад, что удалось так уверенно выиграть
Прощай, легенда. Умер Халвард Ханеволд. Ему было 49 В норвежском Аскере на 50-м году жизни скончался трехкратный олимпийский чемпион Халвард Ханеволд. Причина смерти пока не называется. 03.09.2019 22:15 Биатлон Мысин Николай
Репетируем Пекин-2022. Косторная с Загитовой в Японии против Кихиры На последнем этапе Гран-при в Саппоро нас ждет интереснейшая борьба трех фигуристок экстра-класса: двух российских и одной японской. 21.11.2019 19:30 Фигурное катание Тигай Лев
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» - о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Старых отвели роль Игнашевича. Скандал в биатлонном мире, едва начавшись, сошел на нет Во вторник состоялось Правление СБР, на котором было решено больше не отступать от утвержденных критериев отбора в сборные команды России, после чего в состав сборной включили Екатерину Глазырину, а Ирина Старых пока поедет на этап Кубка IBU. 20.11.2019 21:45 Биатлон Волохов Юрий
ТВ-рейтинги: Трусова с Медведевой проиграли и Загитовой, и футболу Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Рекордную за два последних месяца зрительскую аудиторию собрал матч Россия – Бельгия. 20.11.2019 16:30 Фигурное катание Тигай Лев
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Новости
18:40 Теннис Сборная России вышла в полуфинал Кубка Дэвиса
18:40 Керлинг Сборная России проиграла шведкам в полуфинале
18:33 ЦСКА объявил о переходе Корастылева
18:29 Футбол «Тамбов» - «Локомотив». Стартовые составы команд
18:26 Хоккей Михаил Сергачев: Приятно наконец-то открыть счет голам
18:21 Хоккей Иван Проворов: Никто не мечтает уступать в счете 0:2 после пяти минут игры
18:20 Хоккей «Торпедо» нанесло «Сибири» шестое поражение кряду
17:55 Дзюдо Первенство России по дзюдо среди юниоров пройдет в Дмитрове
17:52 Футбол Главный тренер «Лилля» – об уходе ассистентов к Моуринью: Это классно, очень классно
17:45 Регби Лин Джонс: Каждый молодой игрок должен сделать 50 ошибок перед тем, как ему начнут доверять
17:43 Тяжелая атлетика Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на четыре года
17:43 Хоккей НХЛ размышляет о новом турнире для национальных сборных
17:42 ММА Вячеслав Дацик: Макгрегор оскорбляет Хабиба, поскольку хочет продвинуть реванш
17:36 Фигурное катание Александр Жулин: У Косторной все соединилось – и катание, и харизма, и сложные элементы
17:28 Фигурное катание Александр Галлямов: Прокат на троечку
17:20 Футбол Зинедин Зидан: Я рассчитываю на Бэйла
17:20 Хоккей Маннинен поможет «Салавату» в матче против «Амура»
17:15 Хоккей Стэмкос получил травму в матче с «Чикаго»
17:07 Футбол Александр Ерохин: Даже два матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге – это отлично
17:06 Футбол Гендиректор «Зенита»: Надеюсь, четвертьфинал Евро пройдет в Санкт-Петербурге
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array