Антонио Конте: Я советую своим игрокам заниматься сексом с минимумом усилий

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте во время интервью французской спортивной газете L'Equipe затронул тему сексуальной жизни своих игроков.
Он признался, что дает советы футболистам в том, как необходимо себя вести в спальне: «Я советую своим игрокам заниматься сексом в течение коротких периодов времени с минимумом усилий и использования тех позиций, в которых они находятся под их партнерами и, предпочтительно, со своими женами. Потому что, если с другими, ну, это потребует дополнительных действий».
В нынешнем сезоне «Интер» занимает второе место турнирной таблицы Серии А, отставая от туринского «Ювентуса» лишь на 1 очко.
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