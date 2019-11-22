«ПСЖ» готов предложить Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за год

Как сообщает в своем аккаунте Twitter журналист Николо Шира, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо готов предложит 20-летнему форварду пятилетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован «Реал», но президент и генеральный директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не намерен продавать французского нападающего и в ближайшее время проведет встречу с агентом футболиста.
Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. С тех пор он провел за парижский клуб 98 матчей, записав на свой счет 69 забитых мячей и 36 голевых передач.
Дмитрий Бивол: Ковалев выбрал хорошую тактику, но... Один из двух российских чемпионов мира – о поражении Сергея Ковалева. 04.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав «Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России. 27.03.2019 09:00 Биатлон Волохов Юрий Главные звезды сборной – Черчесов, Черышев и Дзюба. Оценки по итогам отбора Подводим итоги квалификационного раунда чемпионата Европы для сборной России в оценках игрокам и тренерскому штабу во главе с Черчесовым. А заодно пытаемся разглядеть заявку на финальный раунд. 20.11.2019 18:00 Футбол Зибрак Артем «Не готова прыгать на сломанных костях». Медведева – вторая, Трусова – первая Евгения Медведева показала блестящий прокат на российском этапе Гран-при, но победила все равно Александра Трусова. 16.11.2019 21:00 Фигурное катание Чикирис Олег Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев Михаил Кокляев: Емельяненко видели пьяным? Это какой-то вброс Известный российский стронгмен Михаил Кокляев поделился своим настроем и ожиданием от поединка с бойцом ММА Александром Емельяненко. 17.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав «Никто не знает границ его потенциала» Так после победного гола юниора в субботнем овертайме с «Миннесотой» высказался об Андрее Свечникове Род Бриндамор. 18.11.2019 19:00 Хоккей Славин Виталий Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Ломают Кучерова, Василевского, Кейна, а НХЛ молчит Не задался новый сезон у самого ценного игрока прошлого регулярного чемпионата. 20.11.2019 13:30 Хоккей Славин Виталий Денис Лебедев: Сейчас Мчуну, а в будущем Макабу Напомним, что бой Лебедев – Мчуну пройдет 21 декабря в Красноярске. На кону будет титул WBC Silver. 19.11.2019 08:00 Бокс Усачев Владислав