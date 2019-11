«ПСЖ» готов предложить Мбаппе пятилетний контракт с зарплатой в 30 миллионов евро за год

Как сообщает в своем аккаунте Twitter журналист Николо Шира, спортивный директор «ПСЖ» Леонардо готов предложит 20-летнему форварду пятилетний контракт с зарплатой в 20 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

Ранее сообщалось, что в услугах Мбаппе заинтересован «Реал», но президент и генеральный директор «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи не намерен продавать французского нападающего и в ближайшее время проведет встречу с агентом футболиста.

Напомним, что Мбаппе перешел в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако» за 145 миллионов евро. С тех пор он провел за парижский клуб 98 матчей, записав на свой счет 69 забитых мячей и 36 голевых передач.

