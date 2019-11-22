Абрамович передумал продавать «Челси» - Советский спорт
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22 ноября 2019 19:49ФутболШарафудинов Виктор

Абрамович передумал продавать «Челси»

Британская пресса утверждает, что мнение российского бизнесмена изменилось благодаря Фрэнку Лэмпарду.

Британская газета Daily Telegraph утверждает, что Роман Абрамович отказался от намерения продать лондонский «Челси» другому инвестору. Причина – игра команды при Фрэнке Лэмпарде.

Английские журналисты пишут, что «любовь Абрамовича к клубу вспыхнула с новой силой благодаря «революции Лэмпарда». В то же время Daily Telegraph отмечает, что за последние 18 месяцев владелец «Челси» не получил ни одного серьезного предложения по поводу продажи шестикратных чемпионов Англии. Был, правда, интерес со стороны одного ближневосточного консорциума, однако переговоры даже толком не начались.

Российский бизнесмен приобрел «Челси» в 2003 году. С тех пор лондонцы по пять раз выиграли чемпионат и Кубок Англии, трижды Кубок английской лиги, два раза Лигу Европы, а в 2012 году «синим» покорилась Лига чемпионов.

В данный момент команда Лэмпарда идет на третьем месте в АПЛ, набрав 26 очков. У занимающего вторую строчку «Лестера» столько же, а лидер чемпионата «Ливерпуль» набрал 34.

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