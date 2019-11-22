Луис Суарес: MLS – это соревнование, которое сильно выросло за последние несколько лет Уругвайский нападающий считает американскую лигу «привлекательной».

32-летний нападающий «Барселоны» Луис Суарес в интервью ESPN поделился мнением о стремительном развитии американского чемпионата в последние сезоны.

«MLS – это соревнование, которое сильно выросло за последние несколько лет, и вы можете видеть это с молодыми игроками, которые переехали туда за последние два года, прежде всего с южноамериканцами», – сказал Суарес.

Также он отметил, что несмотря на действующий контракт с испанской командой, переход в высшую американскую лигу будет отличным вариантом для продолжения своей карьеры

Отметим, что команда Дэвида Бекхэма «Интер Майами», дебютирующая в MLS в следующем сезоне, заинтересована в приглашении 32-летнего нападающего, у которого истекает соглашение с «Барселоной» в 2021 году.